החום נשבר, הגשם חוזר. ומה יהיה בשבועות? תחזית מזג אוויר

אחרי ימי השרב הכבדים, מזג אוויר משנה כיוון. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שתלך ותתחזק לקראת סוף השבוע. ומה יהיה בשבועות? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר ההפכפך של הימים האחרונים מגיע לסיומו עם שבירה ברורה של השרב. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, החל ממחר (שני) תיכנס לאזורנו מגמת התקררות ממושכת, שתלווה בעלייה בלחות ואף במשקעים מקומיים לקראת חג השבועות.

מחר, יום שני (18.05.26), יהיה מעונן חלקית עד בהר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות לצד עלייה בלחות, והן יחזרו להיות קרובות לממוצע העונתי. עם זאת, בדרום הארץ ובעמקי המזרח יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.

ביום שלישי (19.05.26), מגמת ההתקררות תימשך. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהר, ותירשם ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו נוחות לתקופה, למעט באזור הערבה שם עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל.

גשם קל בערב החג, קריר בליל שבועות

ביום רביעי (20.05.26), יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהר ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו כבר נמוכות מהרגיל לתקופה זו של השנה. במהלך הלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

ביום חמישי, ערב חג השבועות (21.05.26), מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר של ערב החג עדיין ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. בשעות הערב, עם כניסת החג, יהיה קריר באזורי ההרים ונוח בשאר חלקי הארץ.

ביום שישי, חג השבועות (22.05.26), תורגש התייצבות. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נוחות לתקופה עבור המטיילים והחוגגים.