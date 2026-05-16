גל חום כבד, שרב וגשם: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות הפכפך במיוחד, ולנוע בין תנאי שרב קיציים לבין מערכת קרירה שתביא עמה משקעים, כך עולה מנתוני השירות המטאורולוגי.

מחר, יום ראשון (17.05.26), יחל השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, וייעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך הלילה ייתכן אף טפטוף מקומי.

ביום שני (18.05.26), יורגש מהפך ראשון כאשר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות לצד עלייה בלחות. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יחזרו להיות קרובות לממוצע העונתי. עם זאת, בדרום הארץ ובעמקי המזרח יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.

מגמת התקררות וגשם בסוף השבוע

ביום שלישי (19.05.26), צפוי מזג אוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אשר תהיינה ממוצעות לעונה, למעט באזור הערבה שם יוסיף להיות חם מהרגיל.

ביום רביעי (20.05.26), יחל היום עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. אולם בשעות אחר הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ובמהלך הלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ.

המגמה החורפית תתחזק ביום חמישי (21.05.26), אז תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הבוקר צפוי לרדת גשם מקומי קל בצפון הארץ, וקיים סיכוי למשקעים קלים גם באזור המרכז.