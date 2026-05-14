מהפך על מהפך: אחרי השרב, הגשם חוזר. תחזית מזג אוויר לסופ"ש

יום שישי (15.05): מזג אוויר יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות לצד עלייה בלחות, ובפנים הארץ ינשבו רוחות ערות. בשעות הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

יום שבת (16.05): המגמה תימשך עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהממוצע לעונה. עד לשעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.

מהפך בראשון: השרב חוזר

יום ראשון (17.05): המגמה מתהפכת עם עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות. מזג האוויר ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב חלקי הארץ.

יום שני (18.05): בשעות הבוקר יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל. במהלך היום יחל לחדור אוויר קריר יותר ולח, תחילה לאזור מישור החוף ומאוחר יותר לשאר אזורי הארץ.

יום שלישי (19.05): מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.