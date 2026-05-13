עומס חום כבד; הגשם חוזר: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך: תורגשהכבדה ניכרת בעומסי החום ושרב ברוב האזורים, אך כבר בערב יחדור אוויר קריר. בשישי ושבת הטמפרטורות יצנחו וייתכן גשם. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות תזזיתי במיוחד, עם שינויים חדים בטמפרטורות שידרשו מכם להיערך לכל תרחיש – מהצטיידות במים ועד למטריות קלות בצפון.

מחר, יום חמישי (14.05): תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. מזג האוויר ייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. עם זאת, המהפך יתחיל כבר בשעות הערב, אז יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.

יום שישי (15.05): השרב יישבר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ויינשבו רוחות מערביות ערות. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים בעננות גבוהה.

שבת גשומה? בראשון השרב חוזר

יום שבת (16.05): המגמה הקרירה נמשכת. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף – בשורה משמחת למטיילים שמעדיפים אווירה סתווית.

יום ראשון (17.05): שוב מהפך. השבוע החדש ייפתח עם עלייה ניכרת בטמפרטורות. מזג האוויר ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. השמיים יהיו מעוננים חלקית בעננות בגובה רב.