מזג אוויר משוגע: מכת חום, רוחות וגשם. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות תזזיתי במיוחד, עם שינויים חדים בטמפרטורות מדי יום. אם אתם מתכננים פעילות בחוץ, כדאי לעקוב מקרוב אחרי העדכונים ולתכנן את הלבוש בהתאם.

מחר, יום רביעי (13.05): תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש עלייה בלחות ברוב אזורי הארץ. במהלך היום ינשבו רוחות ערות וייתכן אובך, מה שיגרום לאווירה להיות מעט עכורה.

ביום חמישי (14.05): המהפך הראשון יוצא לדרך. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי. גם ביום זה ייתכן אובך ברחבי הארץ.

שישי-שבת: המעלות צונחות, הגשם חוזר?

ביום שישי (15.05): מזג האוויר ישתנה שוב מקצה לקצה. השמיים יהיו מעוננים חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיעשו נמוכות מהממוצע לעונה. במהלך היום ינשבו רוחות ערות, ובצפון הארץ ייתכן אף גשם מקומי קל.

ביום שבת (16.05): המגמה הקרירה תימשך. יהיה מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל. בצפון הארץ עדיין ייתכן גשם מקומי קל – בשורה טובה למטיילים באזור שמעדיפים מזג אוויר נוח וקריר.

תחילת השבוע הבא: ההתחממות חוזרת

למי שכבר הספיק להתגעגע לשמש, ביום ראשון (17.05) מזג האוויר ייעשה נאה ותחול שוב עלייה ניכרת בטמפרטורות. המעלות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מה שמסמן את תחילתו של גל חום נוסף.