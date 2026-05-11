עומס חום כבד; ואז החורף חוזר: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות תנודתי במיוחד, כאשר נפתח את השבוע עם שרב ונסיימו עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל ואף סיכוי לממטרים קלים.

מחר, יום שלישי (12.05), תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ. ייתכן אובך במהלך היום, אך בשעות הלילה יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח יותר שיבשר על תחילת השינוי.

ירידה בטמפרטורות ורוחות ערות

ביום רביעי (13.05), השבירה תורגש היטב עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. במהלך היום ינשבו רוחות ערות וייתכן אובך. ביום חמישי (14.05), המגמה תתהפך שוב באופן זמני; יהיה נאה עד מעונן חלקית ותחול עלייה מחודשת בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לתקופה.

סוף שבוע קריר וגשום

המהפך המשמעותי יגיע לקראת סוף השבוע. ביום שישי (15.05) תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהממוצע לעונה. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל.

מגמה זו תימשך גם ביום שבת (16.05). יהיה מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, כאשר גם בשבת ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ.