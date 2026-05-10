גל חום קיצוני וארוך; ומתי יגיע השיא? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות הפכפך במיוחד, עם עליות ומורדות חדות בטמפרטורות שיורגשו בכל רחבי הארץ. לפי נתוני השירות המטאורולוגי, אנו ניצבים בפני שבוע של "נדנדה" תרמית – בין שרב להקלה משמעותית.

מחר (שני) צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, אך הן עדיין יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

השיא הראשון: שרב ביום שלישי

ביום שלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. השמיים יהיו מעוננים חלקית בעננות בגובה רב, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב חלקי הארץ. במקביל, תורגש הכבדה משמעותית בעומסי החום. בציבור מתבקשים להקפיד על שתייה מרובה ולהימנע מחשיפה מיותרת לשמש בשעות השיא.

הפוגה קצרה וחזרה לחום

ביום רביעי נזכה להפוגה זמנית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום ברוב האזורים.

עם זאת, ההקלה תהיה קצרה במיוחד. כבר ביום חמישי תחול שוב עלייה ניכרת בטמפרטורות. מזג האוויר ייעשה שוב חם מהרגיל לעונה עד שרבי, ותורגש הכבדה מחודשת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.