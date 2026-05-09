שרב ארצי; אובך ורוחות: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר בשבוע הקרוב צפוי להיות הפכפך במיוחד. לאחר תחילת שבוע חמה מהרגיל, נתכונן לשיא של חום באמצע השבוע, שיישבר במהירות לקראת יום רביעי. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, עומסי החום יתמקדו תחילה במזרח הארץ ויתפשטו לשאר האזורים.

תחילת השבוע: חם מהרגיל בהרים

ביום ראשון יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ומזג האוויר ייעשה חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. מי שיורגש אצלם החום במיוחד הם תושבי עמקי המזרח, שם תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום שני לא צפוי שינוי משמעותי. מזג האוויר יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית, כשהטמפרטורות נותרות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.

השיא ביום שלישי: שרב ארצי

ביום שלישי תחול התחממות דרמטית. השמיים יהיו מעוננים חלקית בעננות גבוהה, אך הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת בכל רחבי הארץ. מזג האוויר ייעשה שרבי ותורגש הכבדה משמעותית בעומסי החום ברוב האזורים.

רביעי: השבירה והקלה בעומס

השרב לא צפוי להישאר איתנו זמן רב. ביום רביעי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, ותורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.