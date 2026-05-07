גל חום כבד; שרב ואובך: תחזית מזג אוויר

אחרי ימים קרירים מהרגיל, מזג אוויר חוזר למסלולו העונתי: החל משישי הטמפרטורות יעלו בהדרגה, כשביום ראשון כבר יורגש חום כבד באזורי המזרח. תחזית מזג אוויר

כ' אייר התשפ"ו
אובך צילום: יונתן זינדל / פלאש90

מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת ההתחממות שהחלה ביממה האחרונה צפויה להימשך לאורך כל סוף השבוע הקרוב, כאשר הטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה ואף מעבר לכך באזורים מסוימים. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בשבוע הבא כבר נתחיל להרגיש את עומסי החום הראשונים של חודש מאי.

שישי ושבת: בהיר ונוח

ביום שישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך קו החוף, שעשויות לצנן מעט את האווירה באזורים אלו.

ביום שבת המגמה תימשך עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. השמיים יהיו מעוננים חלקית בעננות בגובה רב (עננות גבוהה), אך מזג האוויר יוסיף להיות נוח לטיולים ופעילות חוץ ברחבי הארץ.

תחילת השבוע: הכבדה בעומסי החום

ביום ראשון תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ומזג האוויר ייעשה חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. באזור עמקי המזרח והערבה תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום שני צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, אך באזורי ההרים הן עדיין יוסיפו להיות מעט גבוהות מהממוצע לעונה. השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית.

