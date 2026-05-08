סמוטריץ' מתפוצץ על גפני: "לא צריכים את האישור שלך!"

שר האוצר סמוטריץ' עולה למתקפה נגד ח"כ משה גפני: "הציונות הדתית ועולם התורה שלה ממש לא צריכים את האישור שלך"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף היום (שישי) את יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, לאחר שהאחרון תקף אמש בחריפות את שר העלייה והקליטה אופיר סופר (הציונות הדתית), בעקבות דברים שאמר האחרון בנוגע לחובת הגיוס של מי שאינם תורתם אומנותם.

‏בדבריו כתב סמוטריץ': "חבר הכנסת גפני, הציונות הדתית ועולם התורה שלה ממש לא צריכים את האישור שלך. ‏בטח לא השר אופיר סופר שהוכיח את המסירות שלו לעם ישראל בגופו, כשנפצע קשה בשדה הקרב וקיבל על כך צל״ש. ‏במקום להשתלח בגיבורי הציונות הדתית, מוטב שתצא בקריאה ברורה: מי שלא לומד תורה, שיתגייס ומייד. ככה פשוט".

נזכיר כי גפני כתב אמש: "לאופיר סופר אין מושג בחשיבות לימוד התורה ובתפקידה בשמירת קיומו של העם היהודי לאורך הדורות", אמר גפני בזעם. "מוטב שיתמקד בענייני העלייה והקליטה שעליהם הוא מופקד, ולא יתערב בנושאים שאין לו בהם הבנה בסיסית".

העימות פרץ לאחר שהשר סופר פנה מוקדם יותר לחברי הכנסת החרדים, לקראת פגישתם עם רבניהם, וקרא להם לשנות כיוון: "במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שאין לו רוב, כי אתנגד אליו יחד עם חברי כנסת נוספים מהקואליציה- תפנו אליהם בבקשה שיקראו למי שלא לומד שיתגייס ויסייעו ללחימה".



