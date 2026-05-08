ינון מגל על הסערה נגד נתניהו: "מטורף, זה האקדח המעשן!!"

ינון מגל התייחס היום (שישי) לדבריו של בן כספית נגד נתניהו, שהשתמש בסעיף אחד מתשובת ראש הממשלה לבג"ץ בעניין העתירות נגד רומן גופמן.

נזכיר כי נתניהו טען בתגובתו כי האחריות לביטחון אזרחי המדינה היא על ראש הממשלה. בן מצידו כתב: "‏עזבו הכל. זה ענק. נתניהו מגיש את עמדתו בפרשת מינוי גופמן לרמס"ד. ומה הוא כותב שם? סעיף 96, לפנתיאון. מוצג מספר 1 בוועדת החקירה הממלכתית. "המידע והידע הבטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי בטחון המדינה נמצאים בידי רה"מ, ורק בידיו...בסוף, האחריות על בטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, ורק בידיו". כן כן, זה אמיתי. תקראו את סעיף 96, ותפיצו. מ.ש.ל (מה שהיה להוכיח)".

ינון עקץ אותו בתגובה: "אין, מטורף, זה האקדח המעשן!!! ‏אולי תכתוב על זה טור למעריב. ‏ותקבע שביבי אשם! ‏תפתיע".