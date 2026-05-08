אופס: המשפט בתשובת נתניהו ש"עלול" לסבך אותו

משפט אחד של ראש הממשלה נתניהו מעורר סערה ברשת: "כן כן, זה אמיתי. תקראו את סעיף 96, ותפיצו"

ראש הממשלה נתניהו מסר היום (שישי) את עמדתו לבג"ץ בעניין מינוי רומן גופמן למוסד. בתשובתו הוא מסר כי העתירות צריכות להידחות והוסיף כי שיקול דעתו הוא זה שצריך לקבוע.

בן כספית, שם לב למשפט אחד שכבר הספיק לעורר סערה גדולה ברשת. ‏"עזבו הכל. זה ענק", כתב כספית והוסיף: "נתניהו מגיש את עמדתו בפרשת מינוי גופמן לרמס"ד. ומה הוא כותב שם? סעיף 96, לפנתיאון. מוצג מספר 1 בוועדת החקירה הממלכתית. "המידע והידע הבטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי בטחון המדינה נמצאים בידי רה"מ, ורק בידיו...בסוף, האחריות על בטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, ורק בידיו"".

לסיום כתב בן: "כן כן, זה אמיתי. תקראו את סעיף 96, ותפיצו. מ.ש.ל (מה שהיה להוכיח)".

מובילת המחאה שקמה ברסלר התייחסה אף היא לדברים וכתבה: "‏ראש ממשלת הטבח מבין היטב את אשמתו בטבח. לכן הוא מקעקע את הלגיטימציה לוועדת חקירה ממלכתית. לכן הוא מחריב את שלטון החוק".

גולשים רבים טענו כי המשפט הזה הוא בדיוק מה שהיה חסר בכל השנים מאז ה-7 באוקטובר, הודאה של נתניהו כי הוא זה שאחראי על ביטחון המדינה.