הוועדה למינוי שופטים: השר לוין לא ציית להוראת בג"ץ

שר המשפטים, יריב לוין, לא ציית להוראת בג"ץ להודיע לו עד אתמול (חמישי) מהו לוח הזמנים בו יפעל למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים. ההוראה ניתנה בתחילת השבוע, למחרת הדיון בעתירה שביקשה לחייב את לוין למנות שופטים לכל הערכאות.



נזכיר כי בג"ץ הורה ללוין להודיע לו עד 7 במאי מהו "לוח הזמנים בו בכוונתו לכנס את הוועדה למינוי שופטים לצורך דיון באיוש תקנים בלתי מאוישים בערכאות השיפוט השלום והמחוזי". בג"ץ גם רשם לפניו את הודעתו של לוין, לפיה עד 10 במאי יפרסם את שמות המועמדים לכהונה בבתי משפט השלום, בהתאם להודעתו מלפני שבועיים, וכי הוועדה "תכונס על מנת לדון בהם בסמוך ככל הניתן לאחר שתחלוף תקופת 45 הימים הקבועים בחוק".

לוין ‏מציין בהודעתו שימנה שופטים בפועל (מינוי זמני) של שופטים לבתי המשפט המחוזי בבאר שבע כדי לתת ״פתרון פרקטי ומהיר״ לצרכים דחופים שאינו מחייב הליך מינוי קבוע וממושך.

נזכיר כי בתחילת השבוע, בג"ץ דן בעתירה של התנועה למען איכות השלטון נגד שר המשפטים יריב לוין בעניין אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים. העתירה נידונה בהרכב של שלושה שופטים: עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ. העותרים דורשים מבג"ץ להטיל צו שיחייב את לוין למנות שופטים לכלל הערכאות.

בתחילת הדיון הבהיר השופט גרוסקופף את עו"ד ציון אמיר, המייצג את לוין בעתירה, שהוא מוטרד מהמחוסר בשופטים. "אין נשיא לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ומה באשר למחוזי בחיפה?", שאל. השופט שטיין הוסיף: "הפשע משתולל ברחובות. יש צורך בשופטים בפשע חמור".

גרוסקופף גם ביקש לדעת את המועד למינוי שופטים למחוזי. "האם זה מיידי או שיידחה אחרי הבחירות ואנחנו רוצים לדעת", הוא שאל. עו"ד אמיר השיב: "מינויים מעוכבים מאז שקיבלת את רישיון עריכת הדין שלי. זו לא העתירה".