הצעד של השר קרעי בעקבות פרשת הפצ"רית

שר התקשורת שלמה קרעי פועל בשבועות האחרונים להקים ועדת בדיקה ממשלתית לבדיקת מה שהוא מכנה כ"הדלפות פליליות" לתקשורת. השר קרעי מתכוון להדלפת חומרים שהושגו שלא כחוק או מבעלי משרה שאסור להם למסור מידע.



לפי הצעתו של קרעי הוועדה תבחן את פרשת שדה תימן; הדלפות ביטחוניות מהקבינט המצומצם; והדלפת הכוונה לפתוח במלחמה הנוכחית באיראן - שנחקרת בשבועות האחרונים במחלקת ביטחון המידע של צה״ל.

לדברי השר, יש לגבש המלצות אופרטיביות שיבטיחו קו נורמטיבי ברור: אין רגולציה מוקדמת על תוכן תקשורתי ואין פיקוח על התוכן, אך יש אכיפה פלילית נמרצת נגד שיתוף פעולה עם הדלפה עבריינית.

השר קרעי שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו ולשר המשפטים לוין, בו הוא כתב כי מטרת הוועדה היא ״לבחון כיצד ניתן למנוע את הישנותם של מקרים מסוג זה ללא הקמת משטר רגולטורי מוקדם על התקשורת וללא פיקוח על התוכן, ובמקום זאת באמצעות חידוד והקשחת הכלים הפליליים, האתיים והמקצועיים החלים על כל מי שנוטל חלק בהדלפה אסורה או בשיתוף פעולה עמה״.

קרעי קרא לבחון האם הדין הפלילי כיום מספק מענה במקרים בהם עיתונאים, מקבלים חומר שמקורו בעבירה, ממשיכים בהחזקתו, מסייעים לעיבודו, בוחרים את אופן הצגתו או מפרסמים אותו ״תוך מודעות לאפשרות הממשית כי מקורו פסול וכי עצם הפרסום צפוי להשפיע על חקירה, על משפט, על עדים, על חשודים, על אינטרס ציבורי חיוני או על הביטחון

משר התקשורת ד"ר שלמה קרעי נמסר: "בשנים האחרונות הפכו הדלפות מגמתיות של מידע רגיש וחומרים מסווגים לדבר שבשגרה כולל פגיעה חמורה בבטחון המדינה. קו הגבול ברור: עיתונות חופשית - כן. שיתוף פעולה עם עבירה פלילית - לא. מי ששותף בזדון לעבירה פלילית או פוגע בבטחון המדינה, לא יכול להסתתר מאחורי אותו חיסיון עיתונאי".