בשטח ישראל: 3 לוחמי צה"ל נפצעו קשה ובינוני מפיצוץ רחפן

דובר צה"ל הודיע כעת (שישי) כי לפני זמן קצר, רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מכך, נפצע לוחם צה"ל באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.
זוהי הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.
באירוע נוסף מוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו עודכנה.
תגובות