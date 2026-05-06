הטמפ' מזנקות; מכת חום בדרך: תחזית מזג אוויר

תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות במגמת התחממות עקבית, כאשר השיא יגיע בתחילת שבוע הבא עם עומסי חום כבדים.

חמישי ושישי: עלייה קלה ורוחות בחוף

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, אם כי הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך קו החוף.

ביום שישי יהיה לרוב בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. גם ביום זה ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף בשעות אחר הצהריים.

שבת וראשון: חם מהרגיל עד שרבי

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום ראשון תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות ומזג האוויר ייעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום זה תורגש הכבדה בעומסי החום ומזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר.