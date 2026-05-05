עלייה בטמפ', גשם ורוחות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה במגמת עלייה הדרגתית בטמפרטורות, לאחר תקופה קרירה מהרגיל לעונה.

רביעי: עדיין סיכוי לגשם קל

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי קל. למרות שתחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

חמישי: הרוחות הצפוניות מגיעות

ביום חמישי יהיה נאה ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. החל משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

שישי ושבת: התחממות לקראת סוף השבוע

ביום שישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שיהיו כבר רגילות לעונה. בדומה ליום חמישי, גם בשישי ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף משעות הצהריים.

ביום שבת המגמה תימשך עם מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. בהרים ובפנים הארץ תורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.