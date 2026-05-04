מהפך על מהפך: תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

המערכת הקרירה שפקדה אותנו בימים האחרונים עדיין כאן, אך שיאה כבר מאחורינו. על פי תחזית מזג אוויר, בימים הקרובים נרגיש עלייה הדרגתית בטמפרטורות, אם כי עדיין נזדקק לשכבה חמה בשעות הערב ובאזורי ההרים.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה, אך הרוחות שהצליפו בנו ביממה האחרונה ייחלשו.

מתי חוזרים לטמפרטורות רגילות?

המפנה יחל באמצע השבוע: ביום רביעי יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. למרות המגמה, הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה ויהיה קריר מהצפוי לחודש מאי.

ביום חמישי השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל. שימו לב כי בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך קו החוף.

ביום שישי כבר נרגיש את האביב חוזר במלוא עוזו. יהיה בהיר לרוב עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שיחזרו סוף סוף להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים שוב ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, אך מזג האוויר יהיה נוח ומתאים לפעילות חוץ לקראת שבת.