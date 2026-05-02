מהפך קיצוני: גשום וסוער; רוחות ושלג: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשבוע הקרוב צפוי להיות תנודתי ומלווה בירידה משמעותית בטמפרטורות, רוחות חזקות ואף סיכוי לשלג ראשון בפסגת החרמון.

ביום ראשון יחל המהפך. הבוקר ייפתח במזג אוויר מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן גשם מקומי קל. אולם, משעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. גשם מקומי, ברובו קל, צפוי לרדת בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. ברוב האזורים ינשבו רוחות חזקות ובדרום ייתכן אובך. בשעות הערב ייתכן שלג בחרמון.

ביום שני המגמה תימשך וייעשה קר מהרגיל לעונה. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וגשם ירד מדי פעם בצפון הארץ. במרכז הארץ ייתכן גשם מקומי קל. בשעות הבוקר עדיין ייתכן שלג בחרמון, וברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות.

ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ומזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ עדיין ייתכן טפטוף מקומי.

ביום רביעי המערכת תחל להיחלש. מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אם כי הן עדיין יישארו נמוכות מהממוצע לעונה.