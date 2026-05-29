אמיר בנאי פותח הכל: "אני תמיד אהיה הבן של אורנה בנאי"

בריאיון לסרוגים, אמיר בנאי מדבר על החיים לצד שם המשפחה הכי מוכר בישראל, מסביר למה הוא לא מנסה לברוח מהטייטל "הבן של אורנה בנאי" - וגם פותח על הזוגיות עם נועה ריינהולד ועל השאלה שכולם כבר שואלים: מתי החתונה?

בן למשפחת בנאי, בנה של אורנה בנאי ואחד מכוכבי הנוער הבולטים בשנים האחרונות - אמיר בנאי מגיע ל"רוקדים עם כוכבים" עם הרבה התרגשות, אבל גם עם מודעות לדבר אחד שמלווה אותו מאז שנכנס לעולם המשחק: שם המשפחה שלו.

בריאיון לסרוגים נשאל אמיר האם מבחינתו התוכנית היא גם הזדמנות לצאת קצת מהטייטל של "הבן של אורנה בנאי" - ולהראות לקהל מי הוא באמת.

צפו בראיון של אמיר בנאי לסרוגים

סרוגים

"אני הבן של אמא שלי ולעולם אהיה"

אבל מבחינתו, אין שום ניסיון לברוח מזה. "אני הבן של אמא שלי ולעולם אהיה", אמר בגאווה. "וזה משהו שאני אוהב".

אמיר, אחיינו של מאיר בנאי ו-אביתר בנאי, מודה שהוא גאה מאוד במשפחה שממנה הגיע - אבל גם מרגיש שהתוכנית נותנת לו הזדמנות להיחשף בצורה אחרת.

"יש לי פה הזדמנות להראות צדדים שלי שעוד לא ראו", סיפר. "ושיכירו את מי שאני באמת".

"זו התוכנית הכי טובה שיש"

לצד החשיפה האישית, אמיר לא מסתיר כמה הוא מתרגש בכלל להיות חלק מהפורמט. "זו התוכנית הכי טובה שיש", אמר בהתלהבות. "זה שילוב של משחק, מוזיקה, ריקוד ואומנות בפריים טיים".

לדבריו, עצם ההשתתפות בתוכנית היא כבר סוג של חלום שהתגשם עבורו.

"אהבת חיי"

אחד הרגעים היותר אישיים בריאיון הגיע כשאמיר נשאל על הזוגיות שלו עם נועה ריינהולד, שכבר מזמן הפכה יחד איתו לאחד הזוגות האהובים ברשת.

השניים הכירו על סט הצילומים של סדרת הנוער אינפיניטי, שם גם שיחקו זוג על המסך - ומשם הקשר המשיך גם לחיים האמיתיים. "אהבת חיי", אמר עליה בחיוך. "אני רואה את החיים שלנו ביחד".

כשנשאל האם נראה הצעת נישואים בקרוב, הוא ניסה קצת להוריד את הלחץ סביב הנושא. "לאט לאט", צחק. "אני רק בן 22. אבל אני מאמין שזה יקרה יום אחד".



