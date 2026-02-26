הקרב על הבית הלבן: מי מתנגד ומי תומך בתקיפה באיראן

קווי הקרב נמתחים לא רק לאורך המזרח התיכון, אלא גם בוושינגטון, כאשר במסדרונות הבית הלבן התגבשו שני מחנות שמושכים לכיוונים שונים לחלוטין, מצד אחד תומכי תקיפה באיראן, ומצד שני קולות המתנגדים בתוקף ומזהירים מקטסטרופה.

על פי שורה של מקורבים ואנשי ממשל, הבית הלבן התחלק לאורך השבועות האחרונים לשני מחנות אשר מאחורי הקלעים מתנגשים באופן עיקש סביב נושא הפעולה באיראן.

שני המחנות מתקוטטים, מפזרים הדלפות מגמתיות, מנסים לגייס קולות נוספים אל צידן ונלחמות על אוזנו של הנשיא, שעד כה אף אחד לא בטוח מה וכיצד יחליט.

מצד אחד, תומכי התקיפה, אשר מובלים על פי דיווחים על ידי מרקו קוביו, מזכיר המדינה והמקביל לשר החוץ של ארצות הברית.

מהצד השני, מתנגדי התקיפה, המובלים על ידי סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, שנחשב לקול מוביל נגד השימוש בכוח צבאי ותומך במידת בדלנות אמריקאית ביחסים הבינלאומיים, כאשר גם הביעה התנגדות בעבר לתמיכה באוקראינה.

על פי הלחישות בבית הלבן, קבוצת התמוכים של רוביו נחשבת למגובשת ובעלת התאמה חזקה יותר להשקפת העולם של הנשיא טראמפ, כאשר רוביו על פי הדיווחים מקבל תמיכה ממפקד סנטקום, פיקוד המזרח התיכון האמריקאי שמנהל את ההכנות לתקיפה, גם שר האוצר תומך בעמדה, כולל גורמים רבים במפלגה הרפובליקנית כמו הסנאטור הוותיק לינדי גראהם שנחשב לאחד ממקורביו של הנשיא טראמפ בשורות המפלגה, סקר שבוצע לאחרונה בתוך המפלגה ותומכיה הראה תמיכה נרחבת של מעל ל-70 אחוז לפעולה באיראן. רוביו מצידו הסביר כבר בעבר כי טראמפ לא יכול להרשות לעצמו לאיים ולהתקפל "כמו אובמה", כך שתקיפה היא הכרח התרעתי לעמדתו.

מנגד, עומד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, וקבוצת מתנגדי התקיפה, ביניהם נמצאת גם ראש המודיעין הלאומית, טולסי גאבארד, בנוסף אליהם, קיימים דיווחים כי גם ג'ראד קושנר, חתנו של הנשיא נוטה לצד זה, יחד עם השליח המיוחד וויטקוף, אשר על פי רבים מתעקש כי ניתן להשיג עסקה מספקת.

על פי כלל הדיווחים, טראמפ קרוב הרבה יותר למחנה התקיפה מאשר למחנה העסקה. במיוחד בעקבות ספקות ביטחוניות בקשר לאותו מחנה, טולסי גאבארד עצמה נמצאת תחת חקירה מודיעינית, יחד עם ג'ראד קושנר, כאשר על פי המידע שהותר לפרסום פעילותם של השניים עלו בשיחה שיורטה באמצעים מודיעיניים באופן שהעלה חשד בקשר לאינטרסים זרים, אך עד כה החקירה לא הבשילה למסקנות.

ואנס עצמו, שמוביל את תנועת ההתנגדות לתקיפה, מחזיק בעמדות לא ברורות כלפי ישראל, היחסים איתה והפעילות האמריקאית במזרח התיכון.

סגן הנשיא נחשב למתנגד לפעילות צבאית, או אפילו תמיכה כלכלית לבעלות ברית כמו אוקראינה וישראל. ואנס אף מחזיק בקשרים שנויים במחלוקת עם משפיעני רשת אנטישמיים כמו טאקר קרלסון, שלאורך המלחמה בעזה תקפו את ישראל ללא הפסקה, כאשר קרלסון טוען כעת כי ישראל מנסה לגרור את ארה"ב למלחמה באיראן.

ואנס אף מעסיק את בנו של קרלסון בתפקיד בכיר בצוות התקשורת של סגן הנשיא בבית הלבן.



