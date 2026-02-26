בהצהרה מיוחדת: נתניהו ומודי מסכמים את הביקור המדיני

ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו נשאו דברים לקראת סיומו של הביקורו המדיני החגיגי, לפני המראתו של מודי מנתב"ג

ביקור מודי בישראל. ראש הממשלה נתניהו וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי נשאו דברים לקראת סיומו של הביקורו המדיני החגיגי.

בפתח דבריו הודה ראש הממשלה נתניהו למקבילו ההודי על הביקור והתייחס לנאום המרגש שנשא מודי בכנסת. נתניהו הדגיש כי שיתוף הפעולה בין המוחות המבריקים של שתי המדינות כבר מניב תוכניות עבודה ממשיות, בדגש על תחום הבינה המלאכותית והחינוך המדויק.

"העתיד שייך לאלה שמחדשים, וישראל והודו נחושות לחדש", אמר נתניהו. "אנחנו שתי ציוויליזציות עתיקות שגאות בעברן, אך נחושות לתפוס את העתיד ואנחנו יכולים לעשות זאת טוב יותר ביחד". נתניהו הוסיף בנימה אישית כי הוא חב להודו "חוב אישי גדול", שכן הדייט הראשון שלו עם רעייתו שרה נערך במסעדה הודית בתל אביב. בסיכום דבריו הודיע המנהיג כי השניים סיכמו לקיים מפגש ממשלתי משותף (G2G) בהודו בהקדם האפשרי.

ראש הממשלה מודי הדגיש בתגובה כי היחסים בין ירושלים לניו דלהי הגיעו לרמה חדשה של "שותפות אסטרטגית מיוחדת לשלום, חדשנות ושגשוג". מודי ציין כי היכולות הטכנולוגיות של ישראל משלימות באופן מושלם את כוח האדם והמרץ היזמי של הודו.

