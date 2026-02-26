היועץ של חמינאי רומז בעברית: מוכנים להסכם, אבל בתנאים האלה

יועצו המקורב ביותר של המנהיג העליון חמינאי שמגר מסמר מרומז, בו הודיע כי איראן לא תתנגד בהכרח להסכם עם ארה"ב

עלי שחמינאי, יועצו המקורב אישית של המנהיג העליון עלי חמינאי, פרסם מסר מרומז ברשתות החברתיות בו הסביר כי איראן לא בהכרח תתנגד לעסקה, בתנאים מסוימים.

שחמינאי נחשב לקולו של המנהיג העליון בסכסוך הנוכחי, כאשר על פי דיווחים מסוימים אף הוטל עליו על ידי האייתולה לנהל את כלל ההכנות האיראניות למלחמה ולניהול המגעים עם ארה"ב כהשלכה לכך.

שחמינאי פרסם ברשתות החברתיות הודעה בה הסביר כיצד תיראה עסקה שאיראן יכולה לחיות איתה: "אם הסוגיה העיקרית במשא ומתן היא חוסר יכולתה של איראן לפתח נשק גרעיני, הדבר עולה בקנה אחד עם פתווה של המנהיג ועם דוקטרינת ההגנה של איראן, והסכם מיידי אפשרי".

בנוסף הוסיף שחמינאי כי לשר החוץ בעצמו יש את הסמכות לקבל את התנאים הללו, מדובר ככל הנראה בניסיון לאותת לארה"ב כי במידה ויסכימו לעסקה "רזה" במיוחד שכוללת רק את ההיבט הגרעיני, יוכלו לנופך בניצחון מסוים, במקום לפנות למלחמה.