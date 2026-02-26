איראן דוחה את הצעת ארה"ב: "שוללים את הדרישה לאפס העשרה"

גורם איראני בכיר דחה את הדרישות של ארה"ב להסכם הגרעין, כשאמר כי טהרן "שוללים לחלוטין את הדרישה לפירוק מתקני הגרעין, את מסירת מאגרי האורניום ואת עקרון אפס העשרה לנצח"

רגע אחרי הדיווחים על דרישותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאיראן, גורם איראני בכיר דחה היום (חמישי) את התנאים האמריקנים לעסקה בראיון לרשת אל ג'זירה.

"אנחנו שוללים לחלוטין את הדרישה לפירוק מתקני הגרעין, את מסירת מאגרי האורניום ואת עקרון אפס העשרה לנצח" אמר הבכיר. לטענתו, "ההצעה שלנו כוללת הפחתת מלאי האורניום לרמות העשרה נמוכות תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וכן הקפאה זמנית של ההעשרה לתקופה מוגדרת".

עוד טען כי ההצעה האיראנית בשיחות "מתמקדת בבסיסה על הסרת הסנקציות והרגעה של החששות של ארה"ב. היא כוללת צעדים טכניים ופרקטיים, לצד נתונים שיוכיחו להם שאיראן לא מעוניינת בנשק גרעיני".

כאמור, מוקדם יותר היום דווח בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כי גורמים בכירים בבית הלבן, יודעי דבר בקשר לדיונים וההחלטות המתגבשות בקשר לאיראן, סיכמו יחד עם הנשיא על תנאי סף מינימום לעסקה עם איראן, שבלעדיהם 'יפתחו שערי הגהנום'.

לפי הדיווח, טראמפ דורש מאיראן לפרק לאלתר את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן. בנוסף לכך, יהיה עליהם להעביר את מאגרי האורניום המועשר בו הם מחזיקים לידי ארה"ב. תנאים אלה קובעים גם איסור העשרה נצחי בשטחי המדינה, למעט אפשרות מינורית להעשרה במסגרת הכנת תרופות סרטן וטיפולי קרינה נוספים.