גם המסמכים הצבאים מוכיחים: לא הוסטו כוחות מהעוטף ליו"ש

דרמה במשפט התביעות ההדדיות בין ח"כ צבי סוכות וראש מועצת שומרון יוסי דגן מול דן הראל: לאחר שהראל ביקש להעביר חומר מאגף המבצעים לעיון נשיא בית משפט השלום, השופט מזרחי הודיע לצדדים: עיינתי במסמכים, הם מוכיחים שלא הוסטו כוחות. דגן וסוכות: "דורשים מהראל וכל המלעיזים להתנצל"

קריסה מוחלטת לעלילה נגד ההתיישבות בשומרון: נשיא בית משפט השלום, מנחם מזרחי, קבע לאחר שבחן מסמכים רשמיים של צה"ל, כי בניגוד לטענות שהושמעו משמאל, לא הועבר אף כוח מפיקוד דרום לפיקוד מרכז ערב הטבח ב7 באוקטובר.

הקביעה הדרמטית ניתנה במסגרת תביעות שמנהלים ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, וח"כ צבי סוכות נגד האלוף במיל' דן הראל. הראל טען כי כוחות צה"ל הוסטו במיוחד מעוטף עזה כדי לאבטח את סוכת המחאה של סוכות בחווארה, ואף ביקש להעביר מסמכים סודיים מאגף המבצעים לעיון השופט מזרחי, שנענה לבקשה, אלא שהמסמכים הוכיחו את ההפך הגמור.

דגן: "דורשים התנצלות כלפי חלוצי יו"ש"

החלטה זו של השופט מזרחי מגיעה בהמשך לעדותו הדרמטית של אלוף פיקוד המרכז ב-7 באוקטובר, יהודה פוקס, שניתנה לאחרונה באותו התיק. פוקס הפריך לחלוטין את הטענות כשהעיד מפורשות: "לא הוסטו חיילים מעוטף עזה לשומרון. אף חייל לא הובא לשמור על סוכתו של ח"כ סוכות". פוקס הבהיר כי הכוח המדובר כלל לא הגיע מהדרום אלא היה מורכב מלוחמי אגוז מהצפון, כחלק מנוהל שגרתי של הזרמת כוחות מטכ"לית.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על קביעת בית המשפט: "היום האמת יצאה לאור והספין השקרי נגד ההתיישבות קורס סופית. החלטת השופט, יחד עם עדותו של אלוף הפיקוד, הוכיחה מעל לכל ספק את מה שזעקנו כל הזמן - לא הועברו גדודים מהדרום, ולא היו כוחות מיוחדים לסוכה".

דגן הוסיף וקרא להסקת מסקנות פומבית: "זהו שקר מוחלט שנועד להסית נגד חלוצי יהודה ושומרון. אנו דורשים מדן הראל ומכל מי שהשמיצו אותנו להתנצל מיד בפני ההתיישבות. הגיע הזמן להסיר את העלילה הלא תתואר הזו מעל המתיישבים שנמצאים בחזית, ולחדול מהדה-לגיטימציה ומהטלת השנאה".