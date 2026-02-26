שנה למבצע חיצי הצפון: הכפרים בגבול לבנון הרוסים. צפו

מי שעומד במרכז המבקרים במשגב עם ומסתכל צפונה, רואה את קו המוצבים של צה"ל ומבין עד כמה העוצמה של צה"ל חזקה ואם ידרש הצבא מוכן לכול תרחיש ולכל פעולה

כשמביטים מרכס הרי משגב עם לשטח לבנון מבינים מה צה"ל הרס ובעיקר כמה.

זה מה שצפוי פי כמה אם חיזבאללה יצטרף למערכה הנוכחית, בזמן התקיפה האמריקנית באיראן.

קובי פינקלר, סרוגים

צה"ל הרס את הכפרים בדרום לבנון

כשמביטים ממרכז המבקרים של קיבוץ משגב עם לעבר הכפרים הסמוכים לגדר כמו הכפר קילה כמו הכפר עדייסה אפשר לראות את ההריסות הרבות ואת המרחבים הגדולים שאותם השמיד צה"ל במלחמת חיצי הצפון.

