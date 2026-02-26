נתניהו פותח פער אדיר על בנט; האופוזיציה בצרות

סקר מנדטים חדש מציג תמונה דרמטית ששומטת את הקרקע מתחת רגלי האופוזיציה. כל המספרים, האיחודים והתרחישים

סקר חדש שערך יוסי טאטיקה ("טאטיקה מחקרים ומדידה") עבור אתר "זמן ישראל", חושף תזוזות משמעותיות במפת המנדטים. בעוד הליכוד שומר על כוחו כרשימה הגדולה ביותר, גוש הימין המקורי מתקשה להגיע להכרעה, ומפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט הופכת לשחקן מפתח שמשנה את מאזן הכוחות.

תמונת המנדטים: הציונות הדתית מחוץ לכנסת

על פי נתוני הסקר, הליכוד מוביל בביטחה עם 27 מנדטים. במקום השני ניצבת מפלגתו של נפתלי בנט עם 18 מנדטים, ואחריה מפלגת "ישר!" של איזנקוט עם 12 מנדטים. המפלגות החרדיות שומרות על כוחן כאשר ש"ס מקבלת 10 מנדטים ויהדות התורה 8.

בגזרת המפלגות הנמצאות בסכנה, הסקר מציג נתון מדאיג למפלגת "הציונות הדתית", שלפי הבדיקה הנוכחית אינה עוברת את אחוז החסימה. גם מפלגת "כחול לבן" של בני גנץ ומפלגת המילואימניקים נותרות כרגע בחוץ. מנגד, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים, וישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 10.

אפקט האיחוד: איזנקוט ולפיד מזנקים

הסקר בדק גם תרחיש של איחודים בשני צדי המתרס. הממצא המעניין ביותר עולה מחיבור אפשרי בין מפלגת "ישר!" של איזנקוט לבין "יש עתיד" של יאיר לפיד. בעוד שבנפרד השתיים שוות 19 מנדטים (12 ו-7 בהתאמה), ריצה משותפת מקפיצה אותן ל-22 מנדטים.

איחוד כזה דוחק את נפתלי בנט למקום השלישי ויוצר רשימת מרכז-שמאל גדולה ודומיננטית. בנוסף, הסקר מראה כי שורת איחודים רחבה – כולל חיבור בין הציונות הדתית לעוצמה יהודית ואיחוד המפלגות הערביות – מייצרת את מספר המנדטים הנמוך ביותר לקואליציה הנוכחית, כאשר שלושה מנדטים עוברים לגוש הנגדי.

תיקו פוליטי בצל האיחודים

למרות התחזקות חלק מהרשימות, המפה הפוליטית נותרת בשיתוק. בשל התחזקות אפשרית של כחול לבן והמילואימניקים (6 מנדטים במקרה של איחוד) והרשימה המשותפת (14 מנדטים), נוצר מצב של תיקו מובהק.

לפי ניתוח הנתונים, לשני הגושים היהודים הניצים – תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו – יש תיקו של 50 מנדטים לכל צד. המשמעות היא שגם במציאות של חיבורים ואיחודים, הסבירות להקמת ממשלה יציבה באחד מהצדדים נותרת נמוכה מאוד בשלב זה.