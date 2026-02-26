העתיד כבר כאן: כלי AI לחיזוי טכנולוגיות הוצג למודי ונתניהו

במסגרת תערוכת החדשנות שאורגנה על ידי שגרירות הודו, הציג משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה את מערכת - TECH SCOUT כלי AI מתקדם לזיהוי טכנולוגיות עולמיות מפציעות שנועד לסייע לממשלה לקבוע עדיפויות במחקר ופיתוח ולתמוך בתכנון לאומי ואסטרטגי ארוך טווח

כחלק מביקורו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בישראל, כאורחו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ערכו השניים ביקור בתערוכת החדשנות שאורגנה על ידי שגרירות הודו בירושלים.

מודי ומלוויו, סקרו את האקו-סיסטם הישראלי בתחומי הפוד-טק, הווטר-טק, הבינה המלאכותית ועוד. בין המוקדים המרכזיים בתערוכה, בלט הביתן של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, שהציג את פעילות אגף "קו האופק" - (Horizon Division) הזרוע האסטרטגית האמונה על זיהוי מוקדם של מגמות עולמיות והיערכות לאומית לעתיד.

במרכז התצוגה עמדה מערכת ה- TECH SCOUT כלי בינה מלאכות (GenAI) ייחודי המבוסס על סוכנים מומחים (Expert-Agents) . המערכת סורקת באופן רציף כ-4,000 טכנולוגיות מפציעות מתוך מאגרי נתונים גלובליים, מאמרים אקדמיים, פטנטים וחדשות טכנולוגיות, במטרה לחזות אילו פיתוחים יצרו שינוי עמוק בחברה ובכלכלה בשנים הקרובות.

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל שיזמה את העברת אגף קו האופק למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה והגדרתו בהחלטת ממשלה כזרוע אסטרטגית של המשרד לסריקת האופק הלאומי, בירכה על ההכרה בפעילותו הייחודית של האגף: "ישראל מבצרת את מעמדה כמעצמה טכנולוגית לא רק בפיתוח מוצרים, אלא ביכולת לחזות את פני העתיד. הענקנו לאגף 'קו האופק' מעמד סטטוטורי כדי להבטיח שתהליכי התכנון האסטרטגי של ממשלת ישראל יתבססו על נתונים ועל זיהוי מוקדם של מגמות קריטיות באקלים, בכלכלה ובביטחון. שיתוף הפעולה הטכנולוגי עם הודו הוא נדבך מרכזי ביכולת של שתי המדינות להוביל את גלי החדשנות הבאים ולתת מענה לאתגרים גלובליים".

במהלך המפגש, הדגימו בכירי האגף בראשות דר' ויקטור ישראל כיצד המערכת מסוגלת לייצר פתרונות קונקרטיים לאתגרים לאומיים, כמו צמצום זיהום אוויר עירוני, באמצעות ניתוח אקו-סיסטם מקיף ודירוג טכנולוגיות לפי בגרותן ופוטנציאל ההשפעה שלהן.

ד"ר ויקטור ישראל מנהל אגף בכיר קו האופק: "מנגנון סריקת האופק בשילוב עם זיהוי טכנולוגיות מפציעות מאפשר תמיכה בתכנון האסטרטגי ארוך הטווח של הממשלה מתוך תפיסה אינטגרטיבית של מגמות עולמיות רב-תחומית הנתמכת על ידי מיטב כלי ה AI ולייצר חדשנות מתמדת בתכנון האסטרטגי והתאמתו למציאות המשתנה. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם עמיתינו בהודו כדי לפתח לשלב ידיים בפיתוח התובנות האסטרטגיות על המגמות העולמיות שיבטיחו את החוסן הלאומי, ובתוכו ביטחון מדעי-טכנולוגי, והשגשוג הכלכלי של שתי המדינות "

דר' אלישע סטואין, מנהל מנגנון סריקת האופק באגף: "מנגנון 'סריקת האופק' הלאומי הנשען על כלי AI מתקדמים מאפשר מתן תחזיות ופיתוח תובנות מושכלות הרבה יותר מבעבר על העתיד. לפיכך, המעבדה הטכנולוגית הפעולת כחלק ממנגנון סריקת האופק מפתחת מערכות ניטור וחיזוי , דוגמת מערכת ה- TECH SCOUT שהוצגה באירוע."

אגף "קו האופק" הוקם בשנת 2017 ומפעיל את "מעבדת סריקת האופק", המשלבת מומחים אנושיים עם כלי בינה מלאכותית מתקדמים כדי להבטיח את הביטחון המדעי-טכנולוגי של ישראל בעידן של תחרות גלובלית גוברת.