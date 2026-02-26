ידין גלמן בראיון: "החינוך הדתי הוביל אותי לשרת בסיירת מטכ"ל"

ידין גלמן מדבר עם סרוגים על הסדרה החדשה "כשהגלים מתחזקים", המבוססת על ספרה של שרון צוהר. בראיון הוא מספר על החיבור האישי לדמות, השירות בסיירת מטכ"ל, הקשר עם מישל פרו, שילוב נשים ביחידות קרביות וההייפ סביב הסדרה החדשה

ההייפ סביב סדרת המיקרו-דרמה החדשה "כשהגלים מתחזקים" נמצא בשיאו, וכוכב הסדרה, השחקן ולוחם סיירת מטכ"ל לשעבר ידין גלמן, מתרגש בדיוק כמו הקהל.

בראיון לסרוגים מתוך אירוע ההשקה, הוא מדבר על המעבר מהשירות הצבאי אל המסך, על החיבור האישי לדמות - וגם על הסוגיות הערכיות שמלוות את הסדרה.

"אנחנו מחכים כמו הקהל"

הסדרה מבוססת על ספרה המצליח של הסופרת שרון צוהר, שזכה לקהל קוראות גדול במיוחד - מה שיצר ציפיות גבוהות במיוחד מהעיבוד למסך. העלילה מגוללת את סיפורו של קצין ביחידת קומנדו ימית, המתמודד עם שילובה של חיילת במסלול ההכשרה היוקרתי - מהלך שמצית מתחים, אתגרים ודילמות אישיות ומקצועיות.

גלמן מודה כי גם הוא עדיין לא צפה בתוצאה הסופית. "מתרגשים ממש, מחכים לראות איך זה יצא. לא ראינו עדיין כלום, אנחנו בציפייה הזאת כמו הקהל ממש", סיפר.

לדבריו, הסדרה נאמנה לליבה של העלילה, אך עברה התאמות מתבקשות: "הרבה דברים מאוד תואמים. יש דברים שלא נכנסו כי בסוף צריך לערוך ולקצר ולהתאים לפורמט. אבל הליבה של הספר בטח פה - ואולי ברגעים מסוימים זה אפילו יותר עוצמתי ממה שציפינו”.

כשנשאל אם הצליח לעמוד בציפיות של הקהל, שדמיין את הדמות עוד לפני שעלתה למסך, הוא השיב בביטחון: "חד משמעית. מאה אחוז".

ידין גלמן צילום: (צילום: טל עבודי)

"החינוך הדתי הוביל אותי לשרת ביחידה מיוחדת"

גלמן, ששירת בעבר בסיירת מטכ"ל, לא הסתיר את הקשר הישיר בין עברו הדתי לשירות הצבאי בסיירת.

"העבר שלי כדתי בטח השפיע", סיפר. "התחנכתי מאוד על אהבת הארץ, על הציונות, על האמונה ועל המסורת היהודית. כל זה בנה אותי לרצות לשרת ביחידה מיוחדת ולשרת את המדינה שלי איך שאני יכול. מבחינתי זה הטופ של הציונות - והטופ של הציונות זה הטופ של היהדות".

לדבריו, החוויות מהשירות הצבאי גם סייעו לו בבניית הדמות: "הייתי מפקד על טירונים, אז לקחתי את כל הדבר הזה והבאתי אותו לדמות. יש דברים שאתה פשוט מביא מהחיים עצמם".

כשהגלים מתחזקים צילום: דרור סיתהכל

נשים ביחידות קרביות? "לוחמות על"

הסוגיה שעומדת במרכז הסדרה - שילוב אישה במסלול הכשרה של יחידת קומנדו ימית, משקפת גם דיון ציבורי רחב יותר. כשנשאל על שילוב נשים בתפקידי לחימה, ובהתייחסות לעמדות עבר של בצלאל סמוטריץ' בנושא, גלמן השיב בגישה עניינית.

"אנחנו רואים בשטח שנשים הן לוחמות-על. ראינו את זה במלחמה הזאת. בעיניי, אם קובעים רף, אז זה הרף. מי שעומד בו, עומד בו. לא צריך להוריד סטנדרטים, אלא לשמור עליהם".

היריבות עם מישל פרו

הכימיה עם השחקנית הראשית, מישל פרו, לא נעדרה מהשיחה - כולל עקיצה משעשעת: "אני לא יודע כמה זו תחרות כשהיא מפסידה כל פעם", צחק, "אבל היא ניסתה שזה יהיה תחרות. אתם תראו בסדרה".



מישל פרו וידין גלמןצילום: דרור סיתהכל מישל פרו וידין גלמןצילום: דרור סיתהכל

מהספר המצליח - לפורמט חדשני

"כשהגלים מתחזקים" היא סדרת המיקרו-דרמה הראשונה בישראל, שתעלה בפורמט של פרקים קצרים באפליקציה ייעודית, התאמה להרגלי הצפייה של הדור הדיגיטלי.

הסדרה מגוללת את סיפורו של קצין בכיר ביחידת קומנדו ימית, המתמודד עם החלטה דרמטית: שילוב לראשונה של חיילת במסלול ההכשרה היוקרתי. המהלך מטלטל את המערכת ומציב את הדמויות בפני דילמות מקצועיות ואישיות.

הספר שעליו מבוססת הסדרה הפך ללהיט גדול, במיוחד בקרב קהל צעיר, והמעבר למסך כבר מעורר סקרנות רבה.


















































