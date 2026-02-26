אירוע חריג: פעוט ששוטט לבדו בירושלים הושב לאמו

אירוע חריג: מוקד ירושלים של משטרת ישראל קיבל היום (חמישי) דיווח על פעוט כבן שנתיים אשר אותר כשהוא משוטט לבדו ללא השגחת מבוגר ברחוב מלכי ישראל בירושלים. בעקבות הדיווח, שוטרים חברו לאזרחית המודיעה והחלו בפעולות מהירות לאיתור משפחתו.

​במהלך הסריקות, כרזו השוטרים במקום בעברית וביידיש, הפיצו את תמונתו בקבוצות הקהילתיות ועדכנו את מפקד השיטור הקהילתי. במקביל הפעוט הועבר לתחנה, שם זכה ליחס חם מהשוטרים שדאגו להרגיעו והעניקו לו ממתקים.

לאחר זמן קצר פנתה אם הפעוט למשטרה ודיווחה כי בנה נעלם. ראש המשמרת בתחנה ביצע הצלבה מהירה והשיב את הפעוט לאמו כשהוא בריא ושלם.

בתום האירוע, המשטרה מסרה כי "משטרת ישראל קוראת להורים לגלות ערנות יתרה ותשומת לב קפדנית בהשגחה על ילדים קטנים, כדי למנוע מקרים דומים".



