יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על סמוטריץ'

לא רק שר האוצר: עשרה דברים מעניינים על בצלאל סמוטריץ' - הרקע המשפטי, השירות בצה"ל, הדרך לכנסת, הכהונה הכפולה בממשלה והמהלך שעורר עניין בזירה הפרלמנטרית

הוא עומד כבר כמה שנים באחד הצמתים הרגישים בישראל - כלכלה, התיישבות וביטחון, וממשיך להיות מהדמויות המשפיעות בפוליטיקה הישראלית. לכבוד יום הולדתו - הנה עשר עובדות שמספרות את הסיפור של סמוטריץ' מזווית קצת אחרת.

1. הוא בכלל עורך דין

למרות כהונתו כשר האוצר, הרקע האקדמי שלו הוא משפטים. הוא בעל תואר LL.B והוסמך לעריכת דין, ואף למד משפט ציבורי ובין-לאומי לתואר שני באוניברסיטה העברית. את דרכו הציבורית החל בעיקר בזירה המשפטית והאזרחית - הרבה לפני שנכנס לעולם הכלכלי.

2. רמת הגולן, בית אל וקדומים

סמוטריץ' נולד ביישוב חיספין שברמת הגולן, ואת ילדותו העביר בעיקר בבית אל שבבנימין. כיום הוא מתגורר בקדומים. המסלול הזה - גולן, ישיבות, התיישבות, הפך לחלק בלתי נפרד מהזהות הציבורית שלו.

סמוטריץ' צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

3. הגיוס המאוחר

בניגוד לרבים מבני דורו, הוא התגייס בגיל מאוחר יחסית ושירת כעוזר ראש זירת מרכז בחטיבת המבצעים של המטה הכללי.

4. לפני הכנסת - "רגבים" ועשייה ציבורית בשטח

עוד לפני שנבחר לכנסת, נמנה עם מקימי תנועת "רגבים" ושימש כמנהלה. במקביל ניהל את הישיבה הגבוהה בקדומים והיה שותף להקמת איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות. פעילותו הציבורית החלה הרבה לפני הכנסת - ובעיקר בזירות של קרקע, התיישבות, תכנון וחינוך.

5. רשימת תפקידים חינוכיים ארוכה

סמוטריץ' כיהן כחבר הנהלה בתנועת "קוממיות", בגרעין החינוכי בנתניה ובישיבת "בני חיל" בקדומים - מוסד המיועד לילדים עם קשיי קשב וריכוז. בנוסף שימש מבקר רשמי במתקני כליאה מטעם לשכת עורכי הדין ונציג הציבור במליאת מועצת העיתונות.

סמוטריץ' צילום: (צילום: אורן בן חקון/פלאש90)

6. הדרך לכנסת לא הייתה מיידית

הניסיון הראשון שלו להיבחר לכנסת היה כבר ב-2009, אך הוא לא נכנס. רק בבחירות 2015, במסגרת הרשימה המשותפת של הבית היהודי והאיחוד הלאומי-תקומה, נבחר לכנסת העשרים. שם שימש כסגן יו"ר הכנסת וחבר בוועדות מרכזיות.

7. גלגולים פוליטיים רבים

הוא נכנס לכנסת דרך הבית היהודי, המשיך במסגרת איחוד מפלגות הימין וימינה - ובסופו של דבר התייצב כיו"ר מפלגת הציונות הדתית.

סמוטריץ' צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

8. לא רק אוצר - גם משרד הביטחון

מאז דצמבר 2022 הוא מכהן כשר האוצר בממשלה ה-37, ובמקביל כשר במשרד הביטחון האחראי על מנהלת ההתיישבות (יו"ש). השילוב בין כלכלה לביטחון-אזרחי הופך אותו לאחד השרים בעלי ההשפעה הרחבה ביותר בממשלה.

9 שר התחבורה שנשכח

בין 2019 ל-2020 כיהן כשר התחבורה והבטיחות בדרכים. בתקופה זו קידם מהלכים תשתיתיים, בהם נתיבי תחבורה ציבורית ופרויקטים של מסילות רכבת - פרק זמן קצר יחסית שנבלע בתוך הכותרות המדיניות שאחריו.

בן גביר וסמוטריץ' צילום: צילום: אוליבי פיטוסי/ פלאש 90

10. הוא התפטר מהכנסת - כדי לפנות מקום לאחרים

בפברואר 2023 התפטר סמוטריץ' מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי, מהלך שאפשר לחברי רשימתו להיכנס לכנסת במקומו. למרות שהוא ממשיך להוביל את מפלגתו מהזירה הממשלתית כשר האוצר וכשר במשרד הביטחון, את הפעילות הפרלמנטרית הישירה הוא השאיר לאחרים בסיעה.