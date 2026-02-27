מבזקים
סקר חדש המתפרסם הבוקר, מציד תמונה מעודדת לאופוזיציה. לחלוקת המנדטים המלאה

י' אדר התשפ"ו
סקר מנדטים: האופוזיציה מרחק נגיעה מהקמת ממשלה
סקר חדש המתפרסם הבוקר (שישי) מציג תמונה אופטימית לאופוזיציה, לאחר שבשבועות האחרונים נרשמה ירידה חדש.

על פי הסקר של 'מעריב', מפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מטפסת ומגיעה ל-14 מנדטים, בנט לעומת זאת נחלש מעט ומשיג 29 מנדטים.

חלוקת המנדטים המלאה: הליכוד 26, בנט 19, ישר! עם איזנקוט 14, הדמוקרטים 11, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 8, ש"ס 8, יש עתיד 8, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5, רע"מ 5. כחול לבן, הציונות הדתית, המילואימניקים ובל"ד מחוץ לאחוז החסימה.

גוש הקואליציה עם 50 מנדטים, גוש האופוזיציה ללא מפלגות ערביות עם 60 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 10.

