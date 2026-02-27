בדרך לקבר יוסף: ספר התורה הוכנס לישיבת עוד יוסף חי

מאות חוגגים מרחבי הארץ הכניסו את ספר התורה של קבר יוסף ביצהר. הספר הוכנס השבוע לבית מדרשה של ישיבת עוד יוסף חי בשכם, ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר "הספר התורה יוחזק כאן כמשמרת עד לחזרה מלאה לקבר יוסף הצדיק". ח"כ צבי סוכות "אין סיבה בעולם שלא נשוב לקבר יוסף"

באירוע חגיגי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור ומאות חוגגים מרחבי הארץ, ספר תורה של קבר יוסף הוכנס הבוקר (שישי) למשמורת זמנית בבית המדרש של ישיבת עוד יוסף חי ביצהר.

ספר התורה נתרם והוכנס מוקדם יותר השבוע לבית מדרשה של הישיבה בקבר יוסף בשכם באירוע חגיגי שהתקיים במקום. הספר יוחזק בבית המדרש הזמני של הישיבה ביצהר, עד לשיבה מלאה יחד עם הישיבה לבית מדרשה בקבר יוסף בשכם.

באירוע השתתפות ראשי ישיבת עוד יוסף חי הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ח"כ צבי סוכות, רבני ישובים וראשי ישיבות בני קצובר, ח"כ צבי סוכות, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הרב אריה טסלר רבני הישיבה, תלמידים בוגרים ומאות חוגגים נוספים.

יוסי דגן: "נתקן את החרפה"

הרב יצחק שפירא: "במשך 20 שנה הינו בקבר יוסף הצדיק, ועכשיו כבר חלפו 25 שנה שאנחנו גלינו ממקומנו. הכנסת ספר התורה שנכתב ע"י בוגר הישיבה שלמד בקבר יוסף עצמו, וגדל שם, מסמלת את ההתחברות לתורה ולקבר יוסף הצדיק אשר משתלבים יחד, גם הוגים בתורה, גם כותבים את התורה והכל מתוך געגועים לשוב לקבר יוסף. מברך את כל העוסקים בצורכי ציבור שפועלים להשבת הישיבה לקבר יוסף שיתקיים בהם מה שנאמר על יוסף הצדיק - וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, אמר באירוע:

"לפני מספר ימים רקדנו בהתרגשות עם ספר התורה הזה, בבית המדרש האמיתי של ישיבת עוד יוסף חי בקבר יוסף בשכם. אנחנו מכניסים היום את ספר התורה כמשמרת זמנית לכאן, ומכח ספר התורה, מכח לימוד התורה שכאן, ומכח מסירות הנפש נזכה להכניס את ספר התורה הזה יחד עם ספרי התורה הנוספים לישיבה בקריה היהודית בשכם, ולתקן את החרפה".

לימור סון הר מלך: "נחזור גם לחבל עזה"

ח"כ צבי סוכות :

"אנחנו בחודש מסוגל בחודש שהיהודים מתגברים על האויבים שלהם, אין שום סיבה בעולם שהישיבה לא תחזור לקבר יוסף, ב"ה אנחנו חזקים, מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, ובע"ה נחזור לקבר יוסף".

ח"כ לימור סון הר מלך:

"אני נורא מתרגשת להגיע לכאן. לישיבה שמשמרת את הרוח של יוסף, ואת הדרישה לשוב לקבר יוסף. צריך לתקן את הביזיון הזה שיש שם, לקום מהעפר, מעפר קומי, עם ישראל נמצא באירועים גדולים, הקב"ה מוליך אותנו במסע גאולה, פותח לנו שערים, ועם ישראל רוצה לשוב לנחלת אבותיו, לצפון השומרון, לחבל עזה, ובע"ה נחזור."

ח"כ יצחק פינדרוס שלח ברכה: "תלמידי ורבני ישיבת עוד יוסף חי שעושים תורה וישוב ארץ ישראל במסירות נפש במקום שיעקב אבינו לקח בחרבי ובקשתי, שנזכה בזכות הפעילות שלכם, המסירות נפש שלכם והספר תורה שאתם מכניסים. שנראה עוד השנה, עוד הפורים הזה, בית יעקב לאש, בית יוסף להבה ובית עשיו לקש".

בני קצובר: " אנחנו עמלים להוציא את יוסף מהבור"

בני קצובר: "אנחנו עמלים להוציא את יוסף מהבור, הוא גם נסתר לנו, בע"ה נגלה שכל ההסתרה הזאת היא לטובה והיא לרחמים, ובע"ה מיוסף לתיקון השלם אל הכסא השלם".

המעמד המרגש מגיע בהמשך להכנסת ספר התורה השבוע לבית המדרש של הישיבה בקבר יוסף שבשכם, יחד עם אלפי מתפללים. בשכם נערך מעמד מרגש של סיום כתיבת האותיות של ספר התורה, במקום בו שקדו תלמידי הישיבה על תלמודם במשך כ-20 שנה.

באירוע החגיגי השתתפו המשפחות השכולות, רבני הישיבה, ראש מועצת שומרון יוסי דגן ואנשי מנהלת קבר יוסף שזכו לכתוב את האותיות האחרונות בספר התורה.