קנדה קוראת לאזרחיה: עזבו את איראן מיד

המתח הביטחוני באזור עולה מדרגה נוספת: הפרשן ירון אברהם מדווח כי ממשלת קנדה פרסמה הודעה דחופה לאזרחיה השוהים באיראן, ובה היא קוראת להם לעזוב את המדינה באופן מיידי כל עוד הטיסות המסחריות זמינות.

אזהרת המסע הקנדית, שנחשבת לאחת המחמירות ביותר שפורסמו לאחרונה, מגיעה על רקע הערכות מודיעיניות על אפשרות לתגובה צבאית קרובה והסלמה ישירה בין ישראל לאיראן.

בקנדה חוששים כי במקרה של התפרצות עימות חזיתי, השמיים האוויריים באזועל רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והחשש מעימות צבאי נרחב במזרח התיכון, ממשלת קנדה מפרסמת אזהרת מסע חמורה ומבהירה לאזרחיהר ייסגרו, מה שיקשה מאוד על חילוץ אזרחים זרים מהמדינה.