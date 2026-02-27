ארה"ב לאזרחיה: "תשקלו יציאה מישראל כל עוד יש טיסות"

מטוס אל על

מטוס אל על צילום: צילום: תומר נאוברג/ פלאש 90

משרד החוץ האמריקאי קרא לעובדיו הלא חיוניים לצאת מישראל בגלל סיכוני בטיחות: "אנשים עשויים לשקול לעזוב את ישראל כל עוד טיסות מסחריות זמינות"

משרד החוץ האמריקאי קרא הבוקר (שישי) לעובדיו הלא חיוניים לצאת מישראל בגלל סיכוני בטיחות: "אנשים עשויים לשקול לעזוב את ישראל כל עוד טיסות מסחריות זמינות"

ההודעה המלאה: "עודכן כדי לשקף את העזיבה המאושרת של עובדי ממשלת ארה"ב שאינם חירום ובני משפחותיהם של עובדי ממשלת ארה"ב לעזוב את ישראל."

"ב-27 בפברואר 2026, אישר משרד החוץ את עזיבתם של עובדי ממשלת ארה"ב שאינם חירום ובני משפחותיהם של עובדי ממשלת ארה"ב את משימת ישראל עקב סיכוני בטיחות".

"בתגובה לאירועים ביטחוניים וללא הודעה מוקדמת, שגרירות ארה"ב רשאית להגביל או לאסור עוד יותר על עובדי ממשלת ארה"ב ובני משפחותיהם לנסוע לאזורים מסוימים בישראל, לעיר העתיקה של ירושלים ולגדה המערבית. אנשים עשויים לשקול לעזוב את ישראל כל עוד טיסות מסחריות זמינות".