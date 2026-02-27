רפיח: צה"ל חיסל מחבלי חמאס שיצאו ממנהרה. צפו

מהקרקע ומהאוויר: לוחמי גולני חיסול אמש (חמישי) מחבלים, שיצאו ממנהרת טרור ברפיח והפרו את הפסקת האש. הלוחמים זיהו את המחבלים שיוצאים ממנהרה וחיסלו אותם בסיוע חיל האוויר.

חיסול המחבלים | צילום: דובר צה"ל

לאחר מכן בתגובה להפרה, צה"ל תקף באופן ממוקד במהלך הלילה ברפיח מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס.

מצה"ל נמסר: "צה"ל רואה בחומרה כל הפרה של הסכם הפסקת האש ויפעל מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

חיסול מחבלים ברפיח | צילום: דובר צה"ל



