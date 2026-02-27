היסטוריה באפרת: שגרירות ארה"ב העניקה לראשונה שירות ביו"ש

לראשונה ביו"ש: השגרירות האמריקנית קיימה יום מרוכז באפרת עבור אלפי תושבי המועצה המחזיקים באזרחות אמריקנית. מדובר במהלך תקדימי של השגרירות תחת ממשל טראמפ והשגריר האקבי.

היסטוריה באפרת: כפי שפרסמנו שגרירות ארצות הברית בישראל העניקה היום (שישי) לראשונה בהיסטוריה שירות לאזרחיה ביו"ש. צוות רשמי הגיע לאפרת כדי להעניק שירותים לאזרחי ארה"ב המתגוררים במקום. ראש המועצה דובי שפלר: "אמירה ברורה שאפרת היא חלק ממדינת ישראל"

זוהי הפעם הראשונה בה שירות כזה ניתן באופן רשמי בתוך יישוב ביהודה ושומרון, מחוץ למבני השגרירות והקונסוליה בירושלים ובתל אביב.

המהלך, שיצא לפועל כחלק מיוזמה חדשה של השגרירות להנגשת שירותים לקהילות אמריקניות ברחבי הארץ, התקיים במעמד ראש המועצה דובי שפלר והקונסול הכללי מארק מאראנו. על פי נתוני המועצה, כשליש מתוך 14 אלף תושבי אפרת מחזיקים באזרחות אמריקנית, נתון שהפך את היישוב ליעד טבעי עבור המהלך.

במהלך היום, יכלו התושבים לבצע פעולות שגרתיות שבדרך כלל מחייבות הגעה פיזית לקונסוליה בירושלים, ובהן: הנפקת וחידוש דרכונים, רישום לידה של ילדים שנולדו מחוץ לארה"ב ואימות חתימות על מסמכים רשמיים.

דובי שפלר: "אמירה חדה שאפרת היא חלק ממדינת ישראל"

ראש המועצה, דובי שפלר, אמר במהלך האירוע: "תודה לשגרירות ארה"ב על היום הנפלא הזה כאן באפרת. זו עדות לשיתוף פעולה מצויין שלנו באפרת עם השגרירות ובפרט עם השגריר מייק האקבי. זה לא רק שירות לאזרחים האמריקאיים תושבי אפרת, אלא אמירה חדה ונחרצת של ארה"ב בראשותו של הנשיא טראמפ שאומרת שאפרת היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל".

ראש המועצה דובי שפלר | צילום: דוברות מועצת אפרת

"זכינו להיות היישוב הראשון, מחוץ לירושלים ותל אביב, שמקבל את השירותים הקונסולריים ביישוב, ואנחנו רואים בכך אמירה ברורה עם קריאה לממשלת ישראל: להחיל כאן ועכשיו וריבונות