מבצע שאגת הארי | בנט: "העם האיראני בפני הזדמנות היסטורית"

בפתח דבריו כתב: "עם של אריות שואג. אני מחזק את צה״ל, את ממשלת ישראל ורה״מ על מבצע 'שאגת הארי'. עם ישראל כולו מאחוריכם עד להשמדת האיום האיראני".

בהמשך הוסיף: "העם האיראני שגילה לאחרונה אומץ לב נדיר ניצב בפני הזדמנות היסטורית לשחרר את עצמו ממשטר טרור אלים, מנותק, מושחת וכושל, העם היהודי מתפלל למענכם".

עוד ציין כי צפויים ימים מאתגרים וקרא לציבור לנהוג בהתאם להנחיות. "הימים הקרובים יהיו מאתגרים. נידרש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולעצור את השגרה, אך מדובר בפעולה חשובה והכרחית לביטחון מדינת ישראל".