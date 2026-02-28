בעקבות השמועות ברשת: פיקוד העורף בהודעה דחופה

בעקבות השמועות ברשת ופניות רבות של אזרחים, בפיקוד העורף פרשמו לפני זמן קצר הודעה חשובה

פיקוד העורף מפרסם הערב הודעה דחופה ומבהיר את מדיניות ההתגוננות הנוכחית, זאת בעקבות דיווחים של אזרחים על כך שלא התקבלה הנחיית יציאה מהמרחבים המוגנים לאחר הישמע האזעקות. בפיקוד מדגישים כי לא מדובר בתקלה טכנית, אלא בהנחיה מבצעית מחייבת שנועדה להבטיח את שלום הציבור.

לפי לשון ההודעה, כל אזרח שקיבל התרעה נדרש להישאר בתוך המרחב המוגן ולא לצאת ממנו כלל, עד לקבלת הנחיה מפורשת ואחרת מפיקוד העורף. בשונה מהנחיית ה-10 דקות שבשגרה, הפעם מדובר בדרישה להישארות ממושכת עד להודעה חדשה שתופץ בערוצים הרשמיים.

בנוסף, בפיקוד העורף פונים גם לאלו שבשלב זה לא הופעלה באזורם התרעה, ומנחים אותם להישאר בסמיכות למרחב המוגן. המטרה היא לאפשר כניסה מהירה ומידית למחסה במידה ותופעל אזעקה בדקות הקרובות.

במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי המשמעת האזרחית והקפדה על הנחיות אלו מצילות חיים. הציבור מתבקש להמשיך ולהתעדכן דרך האפליקציה הרשמית של פיקוד העורף ולהישמע להוראות כוחות הביטחון בשטח.