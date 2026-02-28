דרמה בנתב"ג: השמיים נסגרו – מה עושים עכשיו?

בעקבות המצב הביטחוני הודיעה רשות שדות התעופה כי כלל הטיסות מנמל התעופה נמל התעופה בן גוריון ואליו מבוטלות עד להודעה חדשה, ומטוסים הופנו ליעדים חלופיים. ריכזנו שורת שאלות ותשובות לטובת הציבור

על רקע המצב הביטחוני והכרזת מצב החירום המיוחד בעורף, רשות שדות התעופה עדכנה היום (שבת) כי הפעילות האווירית בישראל הופסקה עד להודעה חדשה. כל הטיסות בנמל התעופה נמל התעופה בן גוריון ובמרחב האווירי של המדינה מבוטלות, ומטוסים שהיו בדרכם לישראל הופנו לנחיתה בשדות תעופה חלופיים. ברשות פרסמו מסמך שאלות ותשובות לציבור.

שאלה: האם מתקיימות טיסות מישראל ואליה?

תשובה: עקב המצב הביטחוני, כל הטיסות בנמל התעופה בן גוריון ובמרחב האווירי של מדינת ישראל מבוטלות עד להודעה חדשה. מטוסים שהיו בדרכם לישראל הופנו לנחיתה בשדות תעופה חלופיים.

שאלה: למי ניתן לפנות לקבלת מידע על טיסה שבוטלה או הוסטה?

תשובה: יש לפנות ישירות לחברת התעופה או לסוכן הנסיעות לקבלת מידע עדכני בנוגע לטיסות, שיבוצים מחדש והחזרים.

שאלה: האם ניתן להגיע כעת לנמל התעופה בן גוריון?

תשובה: ככלל הציבור מתבקש שלא להגיע לנמל התעופה בן גוריון עד להודעה חדשה. מותר לאסוף נוסעים שנחתו או לאסוף נוסעים שטיסתם בוטלה על פי הנחיות גורמי הביטחון.

שאלה: מה על נוסעים ושוהים שנמצאים כעת בנתב"ג לעשות?

תשובה: נוסעים ושוהים מתבקשים לצאת מהשדה באמצעות אוטובוסים ייעודיים הפועלים בהתאם להנחיות או באמצעות קרובים שהגיעו לאסוף אותם.

שאלה: האם ניתן לצאת עם רכב פרטי מהחניונים?

תשובה: כן. לנוסעים החונים בחניונים הציבוריים תינתן האפשרות לצאת עם רכבם.

שאלה: האם קיימים שאטלים בתוך תחום נתב"ג?

תשובה: כן. שאטלים עומדים לרשות הנוסעים בשער 32 לצורך הגעה לחניוני נתב"ג המרוחקים ובין הטרמינלים.

שאלה: מה יעלה בגורל הכבודה שנמסרה לטיסות שבוטלו?

תשובה: בשלב זה, כבודת הנוסעים תישאר בנתב"ג. הכבודה נשמרת באזורי ריכוז ייעודיים, מאובטחים ומוגבלי גישה, בשטח המבצעי של נמל התעופה, ותימסר בהמשך על ידי חברות התעופה.

שאלה: כיצד ומתי תימסר הכבודה לנוסעים?

תשובה: הכבודה נשמרת לפי מספרי טיסות וחברות תעופה. כאשר המצב הביטחוני יאפשר זאת, הכבודה תימסר לנוסעים על ידי נציגי חברות התעופה בנתב"ג.

שאלה: מתי צפויה חזרה לפעילות תעופתית בנתב"ג?

תשובה: הפעילות תחודש רק לאחר קבלת אישור מהגורמים הלאומיים והביטחוניים. הודעה רשמית ומסודרת תועבר לציבור באמצעי התקשורת.

שאלה: היכן ניתן להתעדכן לגבי טיסות, נחיתות ושינויים?

תשובה: יש לפנות לחברות התעופה. לוחות הטיסות יתעדכנו בהתאם להתפתחויות.

שאלה: האם ניתן לאסוף רכבים מהחניונים?

תשובה: בהתאם למצב הביטחוני, ניתן לאסוף רכבים מהחניונים.

שאלה: מה דינם של מוצרים שנרכשו בדיוטי פרי?

תשובה: המוצרים נשמרים בהתאם לנהלים ויימסרו כאשר המצב הביטחוני יאפשר זאת.