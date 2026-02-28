בזמן שטהראן בוערת: האיראנים צוהלים וקוראים למותו של חמינאי

כבר בזמן שהפצצות הראשונות נפלו על בתי שליטי המשטר בטהראן, האזרחים האיראנים החלו לחגוג את הפגיעות, לקרוא מוות לחמינאי מהגגות, ולפצוח בריקודים ברחובות על רקע עמודי העשן ואש התקיפות

במה שנראה כתפנית ושינוי היסטורי חסר תקדים ביחס לפעולות קודמות כנגד המשטר האיראני, נראה כי מחסום הפחד נשבר לחלוטין וכי כל רמז לנאמנות למשטר התפוגגה ברחבי איראן, תיעודים שהאיראנים בעצמם מפרסמים חושפים צהלות שמחה, התרגשות, ואפילו ריקודים ברחובות בעקבות בתקיפה הישראלית-אמריקאית על המשטר.

תושבת טהראן חוגגת את התקיפה, ללא קרדיט

באחד הסרטונים המוקדמים ביותר שנחשפו מתוך איראן נראית אזרחית איראנית, תושבת טהראן, אשר תיעדה תקיפת חיסול, ככל הנראה בניסיון לחסל את חמינאי, צוהלת בשמחה על רקע המראות, יחד עם אחיותיה וחברותיה כאשר כולן חוגגות בקול "פגעו בארמון, פגעו בארמון!" כשהתרגשות ושמחה ברורות בקולן.

טהראן, קריאות למותו של חמינאי, ללא קרדיט

תיעוד מאזור פרברי מתועש יותר של טהראן שפורסם לאחר מכן, מציג אזרחים איראניים חוגגים גם הם את הפעולה כנגד המשטר, וקוראים בהתרגשות למותו של חמינאי מגגות בתיהם, "מוות, מוות לחמינאי" צוהלים האיראניים מהגגות והשכונות.

חגיגות ברחבי איראן, ללא קרדיט

בתיעוד נוסף שלא היה ניתן לדמיון ככמותו רק לפני זמן קצר, תועדו אזרחים איראניים רוקדים וצוהלים ברחובות בעקבות התקיפות על המשטר, נשים רוקדות בכביש ללא כיסוי ראש ונהגי הרכבים מצטרפים לחגיגות וצופרים בקצביות לנשים הרוקדות.