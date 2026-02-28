3 נקודות מרכזיות: כך ארה"ב וצה"ל יפעלו נגד איראן

שלוש נקודות מרכזיות עומדות בבסיס המתקפה המשותפת של צה"ל וצבא ארה"ב באיראן. כל ההערכות והפרטים

כאשר שוגרו לפנות בוקר (שבת) מאות טילי טומהוק מנושאות המטוסים, הצוללות והמפקדות השונות במזרח התיכון לעבר שטח איראן, זו הייתה נקודת התחלה שמכאן רק תלך ותגבר.

דקות אחדות לאחר מכן, כאשר חיל האוויר מפעיל את שיא כוחו ב"מטס בראשית" עם 200 מטוסים ו-500 מטרות שמותקפות, זו לא עוד אמירה, זה לא עוד עשייה - זאת תוכנית התקפית שלמה.

שלוש נקודות מרכזיות עומדות בבסיס המתקפה. הראשונה, בטווח המיידי - חיסולם של בכירי המשטר לסוגיהם באיראן. הנקודה השניה - השמדת מערכי המכ"מ ומרכזי הטילים של הצבא האיראני ומשמרות המהפכה, והנקודה השלישית היא טיפול יסודי בכל המפקדות והמערכים השונים שנבנו בשנים האחרונות על אדמת איראן. זאת הייתה תחילתה של הפעולה - ומכאן ואילך, כאמור, היא רק תגבר.

לפי ההערכות, במשך השבוע הקרוב יפעלו יחד שני הצבאות הללו - ישראל וארה"ב - גם כנגד משגרי הטילים, גם כנגד מרכזי הייצור, וגם כנגד מרכזי הפיקוד והשליטה כדי למנוע עד כמה שניתן גם התחמשות וגם את היכולת לשגר לעבר המרחב של המזרח התיכון בכללותו.

ימים מורכבים לפנינו, וכמו שאמר הרמטכ"ל "זוהי מערכה משמעותית גורלית וחסרת תקדים להשמדת יכולותיו של משטר הטרור האיראני". וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות בימים הקרובים