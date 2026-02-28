בעקבות המצב הבטחוני: מד"א בהודעת חירום לציבור

בעקבות פתיחתו של מבצע שגאת הארי, בארגון מד"א מפרסמים קריאה דחופה לציבור: "זה קריטי"

על רקע המצב הביטחוני והערכות למצבי חירום, שירותי הדם של מגן דוד אדום ערוכים ופותחים מוקדי התרמה מיוחדים ברחבי הארץ. במד"א מדגישים כי מלאי הדם הכרחי לשמירה על מוכנות רפואית גבוהה בבתי החולים ובצה"ל, וקוראים לציבור הרחב להגיע ולתרום.

בשלב זה קוראים במד"א בעיקר לבעלי סוג דם O להגיע למוקדים הבאים:

ירושלים: רחוב המ"ג 7 רוממה, בתחנת מד"א.

תל אביב: בית חולים איכילוב, מחלקת שיקום (קומה 1-), רחוב ויצמן 14.

באר שבע: קונסרבטוריון (דרך המשחררים 10) ותחנת מד"א (רחוב סוקולוב 4).

חיפה: בית חולים רמב"ם (קניון סגול) ורחוב סורוקה 35 (שכונת רמת בגין).

אשקלון: בית ספר חמד אגמים, שדרות עמק האלה.

מודיעין: פאלאס דיור מוגן, רחוב צאלון 1.

רעננה: תיכון מטרו ווסט, רחוב הפלמ"ח 2.

כרמיאל: היכל התרבות, רחוב נשיאי ישראל 33.

נוף הגליל: חניון תת קרקעי עיריית נוף הגליל, רחוב מנחם אריאב 1.

חריש: בית ספר כנפי רוח בנות, רחוב שקד 8.

בנימינה: בית ספר בראשית, רחוב הארז 7.

צור הדסה: אולם ספורט בית ספר הדסים.

מנכ"ל מד"א, אלי בין, ציין כי שירותי הדם נערכו מבעוד מועד לפתיחת התרמות בחירום תחת הנחיות פיקוד העורף: "לדם אין תחליף ולא ניתן לייצר אותו במעבדה. הוא קריטי לטיפול בפצועים. אני קורא לציבור להירתם למשימה הלאומית, לבדוק באתר את מיקומי ההתרמה הקרובים אליהם ולהגיע לתרום על מנת שנוכל לספק דם לכלל בתי החולים ולצה"ל".

למען יעילות התהליך, מומלץ להתעדכן במיקומים המדויקים ובשעות הפעילות באתר מד"א, לקבוע תור מראש ולמלא את שאלון התורם המקוון בטרם ההגעה למוקד.