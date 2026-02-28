תכנית הילדים של סרוגים

הילדים בבית? תנו להם לצפות ב"עם אביה בממ"ד"

בגלל המצב הביטחוני עקב מבצע 'שאגת הארי', בוטלו מסגרות החינוך והילדים בבית. תנו להם לראות שלושה פרקים של 'עם אביה בממ"ד', לשירים, משחקים והפעלות שמתאימות למצב