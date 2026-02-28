הילדים בבית? תנו להם לצפות ב"עם אביה בממ"ד"

גם במבצע שאגת הארי. כוכבת הילדים אביה הרנוי (יא-יא-יא אביה) בתוכנית לילדים באתר סרוגים, מארחת בממ"ד ילדים וחברים לכיף והפעלות בין האזעקות.
בפרק הראשון מכינים ארוחת בוקר, מכל מה שיש במטבח.
בפרק השני עושים ספורט ומתעמלים בתוך הממ"ד עם רועיקי מצחיקי.
ובפרק השלישי, אחרי כמה ימים בממ"ד, מתארחת שקד פיית האגדות שיוצרת איתנו בובות ויצירות מכל מיני דברים ישנים שיש לנו בבית.
משתתפים: אביה הר נוי – יה יה אביה;
בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. צילום: שמואל אריה. עריכה: פרי רובינסקי. עיצוב קונספט: ידידה כהן.
