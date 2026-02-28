טילים מספינות ומטוסים באוויר: ארה"ב חושפת את פתיחת התקיפה

פיקוד מרכז האמריקאי חושף לראשונה את תיעודי מתקפת הפתע על איראן, שילוב אימתני של ספינות מלחמה, טילי שיוט, מטוסים חמקנים ומטוסי קרב המריאו בתיאום מדויק, וביצעו את יעף התקיפות הראשון כנגד איראן בשילוב עם חיל האוויר הישראלי.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

פיקוד מרכז האמריקאי, האחראי על המזרח התיכון, פרסם תיעוד מיוחד וחריג מפעילות הצי האמריקאי במתקפת הפתע כנגד איראן, בתיעוד שפורסם ניתן לראות פעולת תקיפה מתואמת בה שוגרו עשרות טילי שיוט מסוג טומוהוק, הוזנקו מטוסי לוחמה אלקטרונית ומטוסי קרב חמקניים כולם לפעול בתיאום מדויק.