טילים מספינות ומטוסים באוויר: ארה"ב חושפת את פתיחת התקיפה

צבא ארצות הברית מפרסם תיעוד ראשון ונדיר, בו נחשפת מתקפת הפתע האמריקאית על איראן, עשרות מטוסים, טילים וספינות השתתפו בתקיפה העצומה.

יאיר אמר
י"א אדר התשפ"ו
המראת מטוסי קרב אל תקיפות באיראן צילום: צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

פיקוד מרכז האמריקאי חושף לראשונה את תיעודי מתקפת הפתע על איראן, שילוב אימתני של ספינות מלחמה, טילי שיוט, מטוסים חמקנים ומטוסי קרב המריאו בתיאום מדויק, וביצעו את יעף התקיפות הראשון כנגד איראן בשילוב עם חיל האוויר הישראלי.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

פיקוד מרכז האמריקאי, האחראי על המזרח התיכון, פרסם תיעוד מיוחד וחריג מפעילות הצי האמריקאי במתקפת הפתע כנגד איראן, בתיעוד שפורסם ניתן לראות פעולת תקיפה מתואמת בה שוגרו עשרות טילי שיוט מסוג טומוהוק, הוזנקו מטוסי לוחמה אלקטרונית ומטוסי קרב חמקניים כולם לפעול בתיאום מדויק.

תקיפה באיראן ארה"ב נושאת מטוסים