טראמפ חושף: זה מה שהוביל אותי לתקוף באיראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למתקפה של ארה"ב וישראל נגד איראן, וחשף מה עומד מאחורי עיתוי התקיפה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס כעת (שבת) למתקפה המשולבת של ארה"ב וישראל נגד איראן.

בראיון שהעניק לברק רביד בחדשות 12, טען טראמפ כי "האיראנים התקרבו לעסקה ואז נסוגו - התקרבו ואז נסוגו - אני הבנתי מזה שהם לא רוצים עסקה באמת.

התחלתי לכתוב נאום אתמול - אמרתי לאנשים שלי תנו לי את כל ההתקפות שהאיראנים עשו בעולם ב-25 השנים האחרונות. ראיתי שכל חודש הם עשו משהו רע. פוצצו משהו והרגו מישהו אם לא היינו תוקפים אותם בחודש יוני במבצע פטיש של חצות כבר היה להם נשק גרעיני עכשיו".

בנוגע לתיאום מול ישראל טען: "היתה שיחה טובה עם ביבי - אנחנו משדרים על אותו גל. יש לי הרבה נקודות יציאה מהמערכה הזו - אני יכול לעשות את זה ארוך ולהשתלט על הכל או לסיים עוד כמה ימים ולהגיד לאיראנים נתראה שוב עוד כמה שנים אם תתחילו לבנות מחדש. בכל מקרה ייקח להם כמה שנים להשתקם מההתקפה הזו".