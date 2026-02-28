הערכה באיראן: אלו בכירי המשטר שחוסלו בתקיפה הישראלית

גורמים באיראן מעריכים כי לפחות 4 בכירים ממשרד המודיעין האיראני נהרגו במכת הפתיחה של ישראל וארה"ב, ביניהם ראש יחידת המודיעין הזרה וראש יחידת הביטחון. כל הפרטים

שעות אחרי תחילת המתקפה הישראלית-אמריקנית באיראן הבוקר (שבת), גורמים במדינה מעריכים כי לפחות ארבעה בכירים במשרד המודיעין האיראני נהרגו בתקיפות האוויריות. כך דווח הערב ברשת "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה האיראנית.

לפי הדיווח, בין הבכירים שחוסלו נמנים ג'וואד פורחוסיין, ראש יחידת המודיעין הזרה; מוחמד-רזה בג'סטאני, ראש יחידת הביטחון; עלי ח'ירנדיש, ראש יחידת הסיכול והלוחמה בטרור; וסעיד אהיה חמידי, ששימש כיועץ למלחמה עם ישראל.

זמן קצר לאחר מכן, כלי התקשורת באיראן דיווחו כי גם חתנו וכלתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, חוסלו גם כן במתקפה.

במקביל דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאיי, נשאל על ידי רשת ה-BBC האם הוא יכול לאשר אם ההנהגה הבכירה באיראן עדיין בחיים, או היכן היא נמצאת. במענה לשאלה בקאיי אמר כי "אני לא במצב לאשר שום דבר".

כזכור, גל הפתיחה של מבצע "שאגת הארי" החל הבוקר מעט אחרי השעה 8:00. כבר בגל התקיפות הראשון יצאה ישראל בניסיון לחסל את כלל צמרת המשטר, כאשר בוצעו תקיפות עומק על ארמונו ומתחם השלטון של האייתוללה עלי חמינאי.

בנוסף לכך, בוצעו תקיפות חיסול כנגד משרדי הממשלה המרכזיים בטהראן, ביתו של הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן, ואפילו כנגד ביתו של הנשיא לשעבר, מחמוד אחמאדניג'אד, במה שנראה כניסיון חיסול כולל של משטר האייתולות האיראני בכל רמה ובכל דור, באופן שלא ישאיר כמעט אף גורם שיוכל לנהל אותו או להחליף את מחוסליו.

