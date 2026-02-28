מתחילת מבצע "שאגת הארי": מד״א טיפל ב-89 פצועים במצב קל

ארגון מגן דוד אדום עדכן כי עם פתיחת מבצע "שאגת הארי" הועלתה רמת הכוננות למקסימום, וכי צוותיו טיפלו ב-89 פצועים במצב קל במספר זירות. בנוסף, קוראים לתרום דם במיוחד לבעלי סוג דם O

ארגון מגן דוד אדום עדכן היום (שבת) כי עם פתיחת מבצע "שאגת הארי" והכרזת מצב החירום המיוחד בעורף הבוקר, שבת 28.2 בשעה 08:20, הועלתה רמת הכוננות למקסימום.

במד״א נמסר כי כלל האמבולנסים, ניידות הטיפול הנמרץ, אופנועי החירום ורכבי התגובה המהירה אוישו במלואם, וכי 39,000 עובדי ומתנדבי הארגון נערכו למתן מענה רפואי מהיר.

על פי הנתונים שפורסמו, צוותי מד״א הוזעקו למספר זירות וטיפלו ב-89 פצועים, כולם במצב קל. בין הנפגעים: נער בן 16 שנפצע מרסיסים בכפר קאסם, גבר כבן 50 שנפגע מהדף בכעביה טבאש, גבר בן 53 שנפל מגובה בטירת כרמל, 86 נפגעים שנחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן וכן 6 נפגעי חרדה.

עוד נמסר כי צוותי מד״א פועלים לבקשת משרד הבריאות להעברת חולים סיעודיים, חולים מונשמים ואחרים למקומות ממוגנים, באמצעות אוטובוסים ייעודיים לטיפול נמרץ, ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים.

במד״א ציינו כי הכוחות ממשיכים לפעול בכוננות שיא, וקראו לציבור, ובמיוחד לבעלי סוג דם O, להתעדכן במיקומי התרמות הדם ברחבי הארץ בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ולהגיע לתרום דם בתיאום מראש דרך אתר הארגון.