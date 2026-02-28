מבזקים
מפקד חיל האוויר על מבצע שאגת הארי: "פתחנו ברגל ימין" | צפו

מפקד חיל האוויר, תומר בר, שוחח עם מפקדי תאי השליטה וצוותי האוויר לאחר מטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות החיל, ואמר כי "מטס 'בראשית' היה המטס הפותח של מבצע 'שאגת הארי' פתחנו ברגל ימין".

י"א אדר התשפ"ו
הכנות לקראת התקיפה באיראן צילום: צילום: דובר צה"ל

מפקד חיל האוויר, תומר בר, שוחח מוקדם יותר היום עם מפקדי תאי השליטה וצוותי האוויר, לאחר מטס התקיפה שהוגדר כגדול ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי.

בדבריו אמר: "מטס 'בראשית' היה המטס הפותח של מבצע 'שאגת הארי'. זה המטס הכי משמעותי שהיה עד כה, שמאפשר לי להגיד לכם ברגעים אלו, פתחנו ברגל ימין".

השיחה התקיימה לאחר סיום המטס, אשר בצה"ל תיארו כמבצעי ובעל היקף חריג. במסגרת הדברים הועברה הערכה לפעילות הכוחות באוויר ובחדרי השליטה.

