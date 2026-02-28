מפקד חיל האוויר על מבצע שאגת הארי: "פתחנו ברגל ימין" | צפו

מפקד חיל האוויר, תומר בר, שוחח עם מפקדי תאי השליטה וצוותי האוויר לאחר מטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות החיל, ואמר כי "מטס 'בראשית' היה המטס הפותח של מבצע 'שאגת הארי' פתחנו ברגל ימין".

בדבריו אמר: "מטס 'בראשית' היה המטס הפותח של מבצע 'שאגת הארי'. זה המטס הכי משמעותי שהיה עד כה, שמאפשר לי להגיד לכם ברגעים אלו, פתחנו ברגל ימין".





צילום: דובר צה"ל

