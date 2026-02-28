מפקד חיל האוויר על מבצע שאגת הארי: "פתחנו ברגל ימין" | צפו

מפקד חיל האוויר, תומר בר, שוחח מוקדם יותר היום עם מפקדי תאי השליטה וצוותי האוויר, לאחר מטס התקיפה שהוגדר כגדול ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי.
בדבריו אמר: "מטס 'בראשית' היה המטס הפותח של מבצע 'שאגת הארי'. זה המטס הכי משמעותי שהיה עד כה, שמאפשר לי להגיד לכם ברגעים אלו, פתחנו ברגל ימין".
צילום: דובר צה"ל
צילום: צילום: דובר צה
הכנות לקראת התקיפה באיראן צילום: צילום: דובר צה
השיחה התקיימה לאחר סיום המטס, אשר בצה"ל תיארו כמבצעי ובעל היקף חריג. במסגרת הדברים הועברה הערכה לפעילות הכוחות באוויר ובחדרי השליטה.
