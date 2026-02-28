מפלגת חד"ש גינתה את התקיפה הישראלית - אמריקאית באיראן

חד"ש ומק"י גינו את המתקפה נגד איראן. בהודעתן הזהירו מפני "הצתת מלחמה רחבת היקף, אזורית ועולמית", וטענו כי ישראל פועלת כחלק ממה שהגדירו "שליטה אימפריאליסטית אמריקאית על העולם"

מפלגות חד"ש ומק"י פרסמו היום (שבת) הודעה בה הן מגנות את המתקפה הישראלית–אמריקאית נגד איראן ומזהירות מפני הסלמה רחבה.

בהודעה נכתב כי מדובר ב"מתקפה צבאית שישראל פתחה בה בשעה מוקדמת בבוקר יום שבת, 28 בפברואר, נגד איראן", והודגש כי מדובר ב"מתקפה ישראלית–אמריקאית משותפת".

עוד נטען כי המהלך "עלול להביא להציתת מלחמה רחבת היקף, אזורית ועולמית".

בהמשך ההודעה צוין כי לשיטתן של המפלגות, "ישראל אינה רק כלי בידי האימפריאליזם האמריקאי העולמי, אלא גם שותפה מלאה בו ובשאיפתו להדק את השליטה האימפריאליסטית האמריקאית על העולם, על משאביו ועושרו הטבעי והכלכלי, ולהכפיף את כל המשטרים לרצון האמריקאי ולחשבונותיו הכלכליים".

עוד נכתב כי לטענתן הדברים נוגעים לכל אזורי העולם, ובמיוחד לאזור המזרח התיכון.